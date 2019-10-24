كريم عبد العزيز يكشف موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "الزبيق"

قال الفنان كريم عبدالعزيز، أنه سوف يشارك فى الموسم الرمضانى المقبل ، بمسلسل "الزيبق 2"، والذي كان مقرر عرضه منذ عام وتم تأجيله، بعد أن عرض الجزء الأول منه فى السباق الرمضانى لعام 2017، ولكن توقف التصوير لأكثر من مرة.



وأكد "عبدالعزيز" ، أنه حتى الآن ليس لديه أى معلومات عن موعد بدأ التصوير وأنه فى أنتظار صدور تصريحات للتصوير فى أوروبا، مشيرًا إلى أنه يجسد خلال أحداث المسلسل شاب يدعى "صلاح" يعمل مع المخابرات المصرية .



يذكر أن الجزء الأول من "الزيبق" بطولة كلًا من كريم عبدالعزيز، شريف منير، ريهام عبدالغفور، سهر الصايغ، محمد شاهين، أدوارد، هادى الجيار، رامى وحيد، كارمن لبس، نهلة سلامة، تأليف وليد يوسف، وإخراج وائل عبدالله، وإنتاج لؤى عبدالله.

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