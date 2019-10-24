"الدولي للفيلم بمراكش" يُكرّم الأميركي روبيرت ريدفورد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من الرباط: نجم أميركي آخر، من مشاهير السينما العالمية، سيتم تكريمه في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. يتعلق الأمر، هذه السنة، بمناسبة الدورة الـ18 التي تنظم ما بين 29 نوفمبر و7 ديسمبر المقبلين، بالمخرج والمنتج والممثل والمدافع الكبير عن البيئة روبيرت ريدفورد.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان تلقت ""الخليج 365" المغرب" نسخة منه: "يشرف المهرجان الدولي للفيلم بمراكش استقبال السينمائي روبيرت ريدفورد. حيث أكد المخرج والمنتج والممثل الأميركي والمدافع الكبير عن البيئة حضوره للدورة الـ18".

ريدفورد

ونقلت إدارة المهرجان تصريح ريدفورد في بيانها الرسمي: "إنه لشرف كبير أن تتم دعوتي إلى مراكش للقاء مؤلفين وفنانين آخرين سيتبادلون فيما بينهم فرادة صوت كل منهم وكذلك وجهات نظرهم. أتقدم بالشكر إلى المهرجان الدولي للفيلم بمراكش على هذه المبادرة الكريمة ".

واستعرض البيان مسيرة وسيرة النجم الأميركي، الذي تمكن من نحت بصمته عميقاً في السينما المعاصرة، وصار في وقتٍ سريع، واحداً من وجوهها الأساسية، مقاولاً متبصراً وفناناً ومبدعاً استثنائياً حظيت كل أعماله ومبادراته بنجاحٍ باهر كمخرج ومنتج وممثل، وكمؤسس لمعهد "ساندانس" ومهرجان "ساندانس"، وهو أول مهرجان يحتفي بالسينما المستقلة في العالم. كما يعد ريدفورد كذلك رجلاً ملتزماً سياسياً، ومدافعاً شرساً عن البيئة والمسؤولية الإجتماعية.

وذكر البيان أن ريدفورد بلغ مصاف الشهرة لأول مرة كممثل. إذ أذهل بسرعة محيطه السينمائي بموهبته الفذة والكاريزما التي كانت تشع منه. وقد انتزع أول دور مهم في مسيرته على خشبة "برودواي" في "يوم أحد بنيويورك"، ثم "القمر الصغير بألبان" و"حافي القدمين في الحديقة" لـ"نيل سيمون"، وإخراج "مايك نيكولس". أما خطواته الأولى في السينما فكانت في "الحرب هي أيضا مطاردة" ثم تقمّص من جديد دور "بول براتر" في النسخة السينمائية لـ"حافي القدمين في الحديقة"، الذي جلب له مديح النقد والجمهور على حد سواء.

وفي 1969 اشتغل ريدفورد إلى جانب "بول نيومان" في فيلم "بوتش كاسيدي وسناندانس كيد"، الذي أخرجه "جورج روي هيل". وتحوّل الشريط فوراً إلى أحد كلاسيكيات السينما، وجعل من ريدفورد وجها لامعاً في صناعة الأفلام الهوليوودية. وعاد ليشتغل مجدداً مع كل من بول نيومان وجورج وريهيل في "اللدغة" الذي حاز 7 أوسكارات، من بينها أوسكار أفضل فيلم، ومكن ريدفورد من الترشح إلى جائزة أفضل ممثل.

وتابع البيان: مذاك الحين، تمكن من بناء مسيرة رائعة كممثل، مشاركا في أفلام مميزة لمخرجين مرموقين مثل سيدني بولاك(سبعة أعمال في المجموع)، أرثر بين، ألان جي باكولا، ريتشارد أثينبورو، باري ليفينسون، وآخرين.

Advertisements

وسيقوم ريدفورد بأدوار رئيسية في أفلام عديدة مثل "جيرميا جونسون"، "أفضل سنواتنا"، "غاتسبي العظيم"، "ثلاثة أيام من كوندور"، "فلفل الكبير والدو"، "بروبيكر"، "جسر بعيد جدا"، "الطبيعي"، "الخروج من إفريقيا"، "قضية تشلسي ديردون"، الخبراء"، "اقتراح غير لائق"، "لقطة قريبة وشخصية"، "لعبة تجسس"، "القلعة الأخيرة"، "المقاصة"، "حياة غير مكتملة"، "ضاع كل شيء"، "نزهة في الغابة"، "حقيقة"، "تنين بيتر"، "الاكتشاف"، "أرواحنا بالليل"، "الرجل العجوز والسلاح".

كما ظهر ريدفورد في العديد من الأفلام التي أنتجتها شركته "Wildwood Enterprises"، من بينها "انحدار المتسابق"، "المرشح"، "الفارس الكهربائي"، "كل رجال الرئيس" الذي تم ترشيحه للحصول على سبع أوسكارات، من بينها جائزة أفضل فيلم.

من جانب أخر، لا تقل مسيرة ريدفورد كمخرج، نجاحا وإثارة. إذ حصل أول فيلم يخرجه، وهو "أناس عاديون"، على جائزة أميركا للمخرجين، والغولدن غلوب، وأوسكار أفضل إخراج.

بعد ذلك، أنتج وأخرج شريط "ميلاغرو"، ثم "نهر يجري عبرها"، الذي تم ترشيحه لجائزة أفضل مخرج في الغولدن غلوب ولجائزتي أوسكار (أفضل فيلم وأفضل مخرج)، كما تم ترشيحه للفوز بجائزة أفضل إخراج في الغولدن غلوب عن "كويز شو"، وللظفر بجائزتين عن "الرجل الذي يهمس في أذن الحصان" (أفضل فيلم وأفضل مخرج). ويوجد ضمن قائمة أفلامه كمخرج ومنتج: "أسطورة باغر فانس"، "أسود وحملان"، "المؤامرة"، و"الرفقة الدائمة".

وحصل ريدفورد على جائزة "غيلد" على مساره الفني كممثل، وعلى أوسكار شرفي، والجائزة الشرفية لمركز كينيدي؛ وسيزار شرفي، فضلا عن ميدالية جوقة الشرف، أعلى وسام فرنسي.

وبما أنه ملتزم بتطوير السينما المستقلة، فإنه يخصص جزءا مهما من حياته ومجهوداته لمعهد "ساندانس" الذي أسس في 1981 والذي يهدف إلى دعم ومواكبة كتاب السيناريو الصاعدين ومخرجي المستقبل، وتشجيع السينما المستقلة الجديدة على الصعيد الوطني والدولي.

كذلك، يعد ريدفورد، من المدافعين الشرسين عن البيئة، فهو ناشط معروف منذ بداية السبعينيات. وكان عضوا لما يقرب 40 عاما في "مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية". وقد تم تكريمه، في 2019، في الحفل الثالث لمونتي كارلو حول المحيطات التي تقيمه مؤسسة ألبير الثاني، أمير موناكو. كما حصل في 2016 على الميدالية الرئاسية من يدي الرئيس الأميركي باراك أوباما، وذلك تكريما له على مجموع إنجازاته.

