شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا بصحبة كلبها فى شوارع لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تنجح النجمة الشهيرة صوفيا فيرجارا من خطف الأنظار أينما حلت، وهو ما حدث مؤخراً أثناء ظهورها في شوارع مدينة لوس أنجلوس وفقاً لما ذكره موقع الديلي ميل.



صوفيا فيرجارا

تقرير موقع الديلي ميل أكد أن النجمة الكولومبية التي تعد واحدة من أغني النجمات في العالم بفضل مسلسلها الكوميدي “Modern Family” الذي يعرض علي قناة abc الأمريكية ظهرت خلال الصور برفقة كلبها الصغير، ووصفها التقرير بأنها كانت في قمة الأناقة والتألق.



صوفيا فيرجارا

يذكر أن صوفيا دشنت حساب علي انستجرام خصيصاً لهذا الكلب الصغير التي تحبه إلي حد كبير مثلما ذكر موقع الديلي ميل، الذي أضاف أيضاً أن النجمة الكولومبية جاءت هذا العام في المركز الثاني بقائمة فوربس لأغني النجمات في العالم.