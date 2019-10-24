شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا غنائيا فى الكويت.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة أنغام، حفل غنائى يوم الخميس 14 نوفمبر فى دولة الكويت، ويشاركها الغناء الفنان وائل جسار، ونشرت "أنغام" صورة لبوستر الحفل، عبر حسابها على تويتر، وعلقت عليه قائلة :" جمهورى الراقى فى الكويت فى انتظاركم يوم 14 نوفمبر ".

وعلى الجانب الآخر، تحيي أنغام حفل غنائى بمهرجان الموسيقى العربية الـ28 داخل دار الأوبرا المصرية يوم 6 نوفمبر على المسرح الكبير ، ونفدت تذاكر الحفل بعد طرحها بساعتين، ويعد من أقوى حفلات المهرجان والذى يصاحبها أوركسترا المايسترو هانى فرحات .

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