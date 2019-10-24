شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن عن مهرجان الرعب: القشعريرة تسرى فى عروقك (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن افتتاح مهرجان الرعب ضمن فعاليات موسم الرياض المقام خلال الفترة من اليوم 24 حتى 31 أكتوبر، موجهًا رسالة إلى جماهير موسم الرياض الترفيهي من العائلات والأفراد يدعوهم فيها لحضور فعاليات المهرجان.

ونشر تركى آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لفعاليات المهرجان معلقًا: لن تجد مكانًا لتختبئ فيه.. تماسك جيدا لخوض تجربة فريدة تفيض رعبًا، لخوض التجربة تسرى القشعريرة فى عروقك .

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وكان قد أعلن ترك آل الشيخ عن افتتاح "ليالى المحروسة" عبر فيس بوك، وأحيا تلك الليلة المطرب الشعبى أحمد شيبة، بالإضافة لعدة فقرات غنائية .