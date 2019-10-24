"محمد رمضان زميل شئنا أم أبينا.. وكثرة أفلام الأكشن تزعجني".. أبرز تصريحات أحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحدث الفنان أحمد السقا عن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير مسلسل ولد الغلابة، ومدى التشابه مع مسلسل لمس أكتاف، وجديده في السينما، ومنافسته لمحمد رمضان وغيرها، خلال حوار مع مجلة زهرة الخليح.

ونستعرض فيما يلي أبرز ما جاء من تصريحات..

- لا أقدم أي عمل وأنا متوقع أي شيء، أبذل كل طاقتي وأتمنى أن يصل للجمهور بشكل جيد.

- شاهدت فيلم الجزيرة قبل تصوير مسلسل ولد الغلابة، لكي لا أقع في فخ التكرار.

- يسعدني أن يخرج الممثلون المشاركون معي في العمل بردود فعل مميزة على أدائهم، ويشعرني بالفخر.

- أصعب ما واجهني خلال تصوير دور عيسى في "ولد الغلابة" هو الحفاظ على شكل الشخصية واللهجة، وعدم التفكير في الخوف من الخطأ عند تجسيدي الدور حينما أتحدث صعيديا.

- مشهد قتل عيسى لفرح "مي عمر" في نهاية "ولد الغلابة" كان لا بد منه، فقد اتفقت مع المخرج محمد سامي والمؤلف أيمن سلامة على أن الشر لا يمكن أن ينتصر.

- اخترنا قضية الاستروكس لأن هذا السم انتشر بشكل غير عادي في الفترة الأخيرة.

- منافسة محمد رمضان لي بمسلسل زلزال إيجابية ومشروعة بين الفنانين، وشئنا أم أبينا محمد رمضان نجم وزميل أحترمه بشدة وأحترم عمله ومجهوده.

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- مشهدي مع تامر حسني في مسلسل ولد الغلابة نجح بشكل كبير عبر السوشيال ميديا، وحظي بإشادات الجميع، فالمشهد يحمل فلسفة خاصة تسير عليها باقي الأحداث، أما عن طريقة تامر في تحضيره للمشهد، فشعرت بأنه يذاكر ويستعد لمسلسل كامل وليس لمشهد واحد، لأن كل ما كان يشغل باله وقتها هو إخراج المشهد على أكمل وجه.

- عدم مشاركة عادل إمام، ويحيى الفخراني، ويسرا، في رمضان الماضي كان باختيارهم، ولا نستطيع أن نطلق عليه لفظ غياب، وأتمنى وجودهم في الموسم الرمضاني المقبل.

- شاهدت لمس أكتاف بعد انتهاء الموسم الرمضاني، وياسر جلال زميل ويهمني نجاحه، وطرح قضية الاستروكس في أكثر من عمل أمر وارد، المهم أن يأتي كل عمل مختلف عن الآخر وله وجهة نظر مختلفة.

- أعمل مع المخرج محمد سامي على التحضير لمسلسل جديد، ليسجل التعاون الثاني على التوالي بيننا في الدراما، ولن أتحدث عن أي تفاصيل خاصة بالعمل، وما يمكن قوله هو أن السوق الدرامية لرمضان المقبل غير متضحة معالمها بشكل كامل حتى الآن، ولم يعلن المنتجون عن أعمالهم الجديدة.

- أحتاج مجلدات للحديث عن إنسانية منى زكي

- أنا تربية يد أحمد زكي وكان إنسانا أبسط من البساطة

- ظهوري ضيف شرف مع زملائي وسام على صدري

- السينما لم تعد كالسابق، وأصبحنا نستخدم تقنيات متطورة للغاية، وأغلب الأفلام في السوق أكشن وهذا الأمر يزعجني.

- أواصل تصوير فيلم العنكبوت مع المخرج أحمد نادر جلال، من تأليف محمد ناير، وبطولة منى زكي وظافر العابدين ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزي وريم مصطفى، وأقدم فيه أكشن بطريقة مختلفة