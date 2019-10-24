طائرتها تعطلت.. بشرى تغيب عن حفل افتتاح مهرجان فالينسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعطلت الطائرة التي كانت تستقلها الفنانة بشرى المتجهة لحضور حفل افتتاح مهرجان فالنسيا لأفلام البحر المتوسط.

وعلقت بشرى عبر حسابها بموقع إنستجرام: "هذا هو حالي لما يكون فيه عطل في الطيارة وينزلوا الركاب، عشان أما يصلحوا العطل أو يغيروا الطيارة نفسها".

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وتابعت: "للأسف هيفوتني حفل افتتاح مهرجان فالينسيا لأفلام البحر المتوسط، الذى دعيت له كعضو لجنة تحكيم، بعد عودة المهرجان من التوقف سنوات، ويكرم المهرجان هذا العام المرأة المصرية في السينما".

مهرجان فالنسيا لأفلام البحر المتوسط بأسبانيا، يقام في الفترة من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر القادم، ويخصص هذا العام سلسلة أفلام تتناول أعمال أهم المخرجات المصريات المعاصرات، وهم، كاملة أبو ذكري، ساندرا نشأت، أيتن أمين، مريم أبوعوف، هالة خليل، هالة لطفي، أمل رمسيس.

وتهدف سلسلة أفلام المخرجات المصريات منح المجال لجيل جديد من مخرجات يتناولن الحياة اليومية للمرأة المصرية، وأفلامهن تحولت إلى أحد العناصر الأساسية في الخطاب النسوي بمصر.