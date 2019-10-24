مصطفى جاد: اللي بيحصل مع حمو بيكا اسمه "عنصرية موسيقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الملحن مصطفى جاد، على الأزمة المشتعلة بين مطرب المهرجانات حمو بيكا، ونقابة المهن الموسيقية، بسبب رفضهم منحه "كارنيه" النقابة.

وكتب "جاد"، عبر حسابه بـموقع "فيسبوك": "ضد المنع جملة وتفصيلًا لأن الممنوع مرغوب والناس دي ليها جمهور كبير جداً، دور النقابة تدي الكارنيه وتقول يصلح أو لا يصلح، ودور المصنفات يقتصر على تصريح الكلمات من عدمه ".

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وأضاف: "لو كان لابد من المنع عشان أسباب أخلاقية يبقى كل اللي على نفس الشاكلة يتمنع، مش بس ولاد البلد اللي بتتكلم بطريقة مختلفة ٧٠ ٪؜ من شعب مصر الجدع الطيب اللي مفيش زيه، وإلا يبقى نوع جديد من العنصرية إسمه العنصرية الموسيقية".

واختتم حديثه: " رأيي و أنا حر فيما أطرح هنا، اختلف برقي أو روح بيتكوا".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أعلنت رفضها الفيديو المسيء الذي أصدره مغني المهرجانات حمو بيكا، عبر موقع "فيسبوك"، مؤكدة اعتراضها على ما ذكره؛ بأنه لا يعترف بالغناء المصري الأصيل، ونجوم الغناء المصري، وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سيحطم مبانيها.