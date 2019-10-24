ابنة أصالة: طفولتي لم تكن سهلة ولا تنخدعوا في صور السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وأرفقت معها رسالة باللغة الإنجليزية.

وكتبت "الذهبي"، تعليقًا على صورتها قائلة: "ابتسامتي لم تأتِ بسهولة، لقد اجتهدت من أجل أن أكون سعيدة، اشتغلت على نفسي وطورت مشاعري لأشعر بالسعادة؛ لذا فأنا أترك كل شيء به ألم أو أذى لي".

وأضافت: "طفولتي لم تكن سهلة، ولكن هذه هي الحياة، فأنا مباركة بخير كثير، تمامًَا كما نحن جميعًا، ولكن في بعض الأحيان لا يمكننا أن ننظر إلى الماضي من الأذى والمعاناة والظلم، عندما تمكنت أخيرًا من التخلي، تنفّس الغضب، وتتنفس في المغفرة والحب، ابتسامتي لم تفارق وجهي، اخترت أن أكون سعيدة؛ لأن كل شيء في الحياة هو خيار ولك أن تأخذ زمام المبادرة".

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وتابعت: "كن واعيًا، ولا تنخدع بما تظهره وسائل التواصل الاجتماعي لك، اختر ما تقوم بنشره لكي تشجعك وتحفزك وتمنحك الأمل، لكن لا تعتقد أن حياتي كانت أسهل من حياتك، علينا فقط أن ننمو من خلالها ونتطور معها ونتعلم كيف أن تكون سعيدًا وممتنًا؛ لأنها قصيرة حقًا"

على جانب آخر، طرحت أصالة، مؤخرًا آخر ألبوماتها الغنائية، وحمل الألبوم عنوان" فى قربك"، وضم الألبوم "10 أغانٍ، هي:"في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".