"الماروق" معلقًا على كلمة الرئيس عون: طريقة تصويرها تضعف موقفه‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انتقد المخرج اللبناني سعيد الماروق طريقة تصوير الكلمة التي وجهها الرئيس اللبناني ميشيل عون عن المظاهرات التي تعم لبنان منذ الأسبوع الماضي، موضحًا أنها تضعف موقف الرئيس.

الماروق الذي يشارك بالمظاهرات، علق على الخطاب، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك، "كلمة رئيس الجمهورية المنقولة مباشرة عبر التليفزيون بعيدًا عن مضمونها، تم تقطيعها وتصويرها بزاويتين، وهذا ما لم يحدث بتاريخ خطابات الرؤساء لشعوبها في العالم".

وأضاف: الكلمة المباشرة تنقل بكاميرا واحدة حتى لا يظن الشعب أن هناك من يحرك ويملي كلمة الرئيس ويوجهها وهذا يضعف الرئيس وموقعه مع احترامي".

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وألقى الرئيس اللبناني ميشيل عون، خطابا اليوم، بعد أسبوع كاملٍ من بدء المظاهرات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتردية.

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

الماروق أخرج مؤخرًا فيلم "الفلوس" المقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي، وهو سيناريو وحوار محمد عبدالعاطي، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، ومن ضيوف الشرف أحمد السقا، مي عزالدين، علي ربيع، وويزو.