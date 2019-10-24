هادي الجيار: انتهيت من تصوير مشاهدي في "شديد الخطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان هادي الجيار، إنه انتهى أمس الأربعاء، من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه عبر منصة watch it.
وأكد الفنان الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أن تجربة عمل مسلسل 7 حلقات، هي تجربة مميزة وجيدة، وتحمس كثيرا لها.
وتابع: "على الرغم من كون المسلسل 7 حلقات فقط، إلا إنه مليء بالأحداث والدراما، ولن يمل المشاهد من أحداثه، وصورت جميع مشاهدي أمس، وأجسد شخصية والد مالك – أحمد العوضي- وهو موظف بالمعاش".
وعن مسلسل "فالنتينو" قال: "أستكمل تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة، وهو العمل الذي يجمعني بالنجم الكبير عادل إمام، وأتمنى أن يحظى على إعجاب الجمهور في رمضان القادم".
مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي، هادي الجيار، حسني شتا، ريم مصطفى، ناهد رشدي، حمزة العيلي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.
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