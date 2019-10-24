هيفاء وهبي تعلق على خطاب الرئيس اللبناني: "كلمتين مقطشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي ألقاه اليوم، حول المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وكتبت "هيفاء" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة، معلش دولة الرئيس، 2 مليون نسمة 8 أيام بالشاعر، وآخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش".

وتابعت: "ما زادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة، والتغيير أكتر وأكتر، لبنان ينتفض".

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وألقا الرئيس اللبناني ميشال عون، خطابا اليوم، بد أسبوع كامل من بدء المظاهرات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية.

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.