فن ومشاهير

تراند اليوم : تعليق غير متوقع لـ«هيفاء وهبى» على خطاب الرئيس اللبناني...

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فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، الجميع بتعليق غير متوقع على خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون.
وقالت هيفاء في تغريدة لها عبر حسابها على «تويتر»: «كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة، معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8ايام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش    ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر».
وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe)
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