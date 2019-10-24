تراند اليوم : سما المصري تنشر فيديو تعليمي لطريقة ممارسة الجنس...

وهذه المرة نشرت سما المصري فيديو تعليمي للمرأة على طريقة ممارسة الجنس والوقت المناسب لإقامة علاقة جنسية، ومن ضمن ما قالته أن تختار "الست" الوقت المناسب لطلب ممارسة الجنس مع زوجها، قائلة" مش وهو تعبان ونفسيته صعبه تطلبي منه لأ يا حبيبتي كده مش هيقدر يعمل حاجة أو يديكي حاجة".
وكتبت الفنانة المصرية المصرية للجدل على الفيديو :" (العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجآت".
كما نشرت صورة لها وهي تنام في البانيو داخل الحمام وصورة أخرى نشرها الفنان أحمد فهمي له وهو في البانيو أيضًا، وعلقت :" ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو".
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((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘View this post on Instagram
((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري ...اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من المفاجات بس اشتركوا وفعلوا زر الجرس...😘😘A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Oct 23, 2019 at 9:46am PDT
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ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩View this post on Instagram
ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Oct 24, 2019 at 2:24am PDT