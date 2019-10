تراند اليوم : سما المصري تنشر فيديو تعليمي لطريقة ممارسة الجنس...

View this post on Instagram

ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو 🤩🤩🤩🤩