تراند اليوم : وصفها بالعهر فردت: جذمتي تشرفك.. مشادة ساخنة بين ملحن شهير وإعلامية...

تداول نشطاء على تواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشادة قوية في التظاهرات اللبنانية، بين الملحن اللبناني سمير صفير والإعلامية جويس عقيقي.



بدأت المشادة في الوقت الذي كانت تستعد فيها الإعلامية للنقل المباشر من مكان اعتصام أنصار التيار الوطني الحر أمام قصر العدل في منطقة بعبدا، حيث بدأ الملحن في مضايقتها ومنعها من إكمال عملها.



وسب الملحن الشهير الإعلامية ووصفها بالعهر فما كان منها إلى أن ردّت عليه رافضةً ان يوجه لها هذا الكلام قائلةً له:"صرمايتي بتشرفك".

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع بالكثير من النجوم إلى التعليق عليه.