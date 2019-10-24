نشر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي “فيحان” مقطع فيديو بصحبة الطفلة وعد العساف ضيفة حلقة برنامج “حراك مع ملاك” على mbc والتي أثارت الجدل على مدار الأسبوع الماضي.
وأظهر المقطع اعتراف الطفلة “وعد” بما دار في كواليس الحلقة بشأن مطالبة البرنامج للضيوف الصغار بممارسة أفعال تشعل الحلقة من أجل رفع نسبة التداول والمشاهدات قائمةً على استفزاز الضيف “فيحان”. وأكد “فيحان” في نهاية المقطع أن الطفلة وعد ليس لها أي علاقة بما حدث ولا ذنب لها ، داعياً الجماهير لعدم التنمر عليها أو تحميلها ذنب ماحدث، ومضيفاً “وعد كانت ضحية، ويجب أن تتعلم من الخطأ وتستشير من حولها قبل أي موقف مماثل”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: “فيحان” ينشر مقطع بصحبة الطفلة وعد ويكشفان كواليس حلقة mbc التي أثارت الجدل.. ويعلق “كانت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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