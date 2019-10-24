فيديو.. الملحن سمير صفير يتعدى على مراسلة لفظيًا بعد كلمة الرئيس اللبناني

بدأت كلمة رئيس جمهورية لبنان ميشال عون، تثير الجدل في الشوارع، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للملحن سمير صفير، أثناء تعديه لفظيًا علي مراسلة قناة mtv اللبنانية "جويس عقيقي" بطريقة مهينة، و كل من يمثلها من الإعلام.

بدأت الأوضاع في الاشتعال بين الطرفين، فور استعداد جويس للتعليق علي كلمة الرئيس، إلا أن صفير أصر علي مقاطعتها بطريقة سيئة، مبديًا رغبته في الحديث أولًا، إلا أنها رفضت ظهوره معها بسبب ما عُرف عنه من

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دعمه لآراء رئيس الجمهورية.

الجدير بالذكر أن مظاهرات الشعب اللبناني، مازالت مستمرة منذ أكثر من أسبوع، ضد فساد الحكومة، وقد لاقت الاحتجاجات دعمًا وتعاطفًا كبيرًا من عدد كبير من نجوم الفن والإعلام أبرزهم الفنانة ماجي بوغصن، نيقولا معوض، الإعلامي نيشان، إليسا، وغيرهم، رافعين شعار "لبنان تنتفض".

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