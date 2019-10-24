شاهد.. أول تعليق من سعيد الماروق علي كلمة رئيس لبنان

علق المخرج سعيد الماروق، علي كلمة رئيس جمهورية لبنان ميشال عون، التي ألقاها منذ قليل، لتوجيه رسالة إلي الللبنانيين الذين اجتاحوا الشوارع منذ أيام في مظاهرات احتجاجية علي الأوضاع في البلاد.
جاء تعليق الماروق علي كلمة الرئيس بشكل تقني، مستغلًا خبراته العملية كمخرج، فكتبعبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "كلمة رئيس الجمهورية المنقولة مباشرة تلفزيونياً بعيداً عن مضمونها تم تقطيعها وتصويرها بزاويتين هذا ما لم يحدث بتاريخ خطابات الرؤساء لشعوبها في العالم الكلمة المباشرة تنقل بكاميرا واحدة حتى لا يظن الشعب ان هناك من يحرك ويملي كلمة الرئيس ويوجهها وهذا يضعف الرئيس وموقعه مع احترامي".
جدير بالذكر أن مظاهرات الشعب اللبناني مازالت مستمرة منذ أكثر من اسبوع، ضد فساد الحكومة، وقد لاقت الاحتجاجات دعم وتعاطف كبير من عدد كبير من نجوم الفن والإعلام أبرزهم الفنانة ماجي بوغصن، نيقولا معوض، الإعلامي نيشان، اليسا، وغيرهم.
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