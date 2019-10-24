العرض الخاص والعرض الجماهيري الأول لفيلم "لما بنتولد"



أقيم أمس الأربعاء العرض الخاص لفيلم "لما بنتولد" بحضور أبطال الفيلم عمرو عابد والمطرب أمير عيد عضو فرقة كايروكي وابتهال الصريطي، محمد حاتم، بسنت شوقي والفنان القدير سامح الصريطي ومخرج العمل تامر عزت والمنتج المشارك معتزعبدالوهاب وشريف هواري عضو فرقة كايروكي ومؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم.

تزامن العرض الخاص مع طرح الفيلم في أكثر من 40 دار عرض مصرية، وحرص كل من المخرج القدير محمد فاضل والفنانين محمد فراج، هاني عادل، محمود الليثي، كريم قاسم، حسام حسني ومحمود صيام على الحضور ليشاركوا الأبطال احتفالهم بعرض الفيلم.

الجدير بالذكر ان الفيلم يشارك بمهرجان أيام قرطاج السينمائية بأربعة عروض بأماكن عرض مختلفة.

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تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، ويحتوي الفيلم على تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية، التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.

.يعد الفيلم آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت في ثاني تجاربه الإخراجية الروائية الطويلة بعد فيلمه الروائي الأول "الطريق الدائري"،

فيلم "لما بنتولد" من بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" في أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطي، محمد حاتم، دانا حمدان، بسنت شوقي، الفنانة حنان سليمان و الفنان القدير سامح الصريطي.

الفيلم من إنتاج مشترك بين تامر عزت ومعتز عبدالوهاب مؤسس شركة Team One للإنتاج الفني، وهو بداية دخول الشركة لمجال الإنتاج السينمائي.