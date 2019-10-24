رانيا يوسف تثير الجدل بتصريحات نارية وتكشف عن دورها في الأنسه فرح تعرف علي السبب



تكشف الفنانة رانيا يوسف عن أسرار حياتها الشخصية والفنية لبرنامج "عرب وود" وذلك في فقرة نجم الأسبوع التي تعُرض اليوم الخميس على قناة روتانا سينما فى تمام الساعة السابعة مساءً في حوار ملئ بالمفاجآت الغير مسبوق طرحها.

ورفضت رانيا في بداية حوارها الحديث عن نجمه الجماهير ناديه الجندي وذلك لعدة أسباب وعدم طرح أسئلة مباشرة لها بالرد المهني والشخصي عنها وفضلت التكتم وغلق هذا الباب بجانب عدم رغبتها في الحديث عن زيجاتها الثلاث، مؤكده أنها لا تتذكر تواريخ ليالي زفافها منهم.

وأضافت رانيا بأنها لا تتردد من الإعلان عن عمرها وهذا أمر طبيعي لا يتطلب الهروب فقد تعلن بوضوح بأنها تبلغ من العمر 46 عام وأن تاريخ ميلادها بالتحديد في الأول من ديسمبر عام 1973.

وتحدثت رانيا عن الزعيم عادل إمام مؤكدة أنه هو مصدر الأمل والخير ووش السعد وذلك بعد مشاركتها له في فيلم زهايمر الذي تزايدت لديها بعده العروض الفنية المعروضة عليها.

كما تحدثت رانيا عن مسلسل "الانسة فرح" مؤكدة أن المسلسل بطولة جماعية وليس من بطولة الفنانة أسماء أبو اليزيد بمفردها كما يفهم البعض بل يجمع مجموعة من النجوم وهم الفنانة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، تامر فرج، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، چيلان علاء، مريم الخشت وغيرهم من النجوم ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية بداية الشهر المقبل.

وتدور أحداث ومشاهد رانيا في مسلسل "الأنسه فرح" حول تجسيد شخصية والده فرح والذي تقدمها الفنانة أسماء ابو اليزيد وذلك يرجع الي زواجها مبكراً وانجبت ابنتها وهذا السبب وراء فارق العمر القليل بينهما بالإضافة إلى ما سبق ذكره بأن فرح تعمل جرسونة فى أوتيل مع استكمال دراستها بنفس الوقت وتمر بحادث يغير مجرى حياتها وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة .

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يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تقدم شخصية جديدة عليها ولم تقدمها من قبل في أخر أعمالها من خلال فيلم "ليلة حب " الا وهو ارتداء النقاب وغيرها من الأحداث المحيطة بالعمل .

وتدور أحداث العمل في إطار أكشن تشويقي واجتماعى حول مجموعة من الأقارب يتقابلون بعد فترة غياب طويلة تصل إلى سنوات، وهو ما ينتج عنه عدة مواجهات بينهم بسبب الإختلافات التى طرأت عليهم وعلى طباعهم وهو ما يؤدى الي نشوب العديد من الخلافات.

وجدير بالذكر بأن "ليله حب" يتضمن نخبه من النجوم الا وهم الفنانة رانيا يوسف , هبه مجدي, رانيا منصور, أميره الشريف, نور محمود , سمر جابر, سيف هاني وغيرهم من النجوم وهو من تأليف رانيا البشبيشي وسيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.