محمد محمود عبدالعزيز يكشف سرًا عن مسلسل «باب الخلق».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له برفقة والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، من كواليس تصوير مسلسل “باب الخلق”.

وكشف محمد عبدالعزيز، سرًا عن أن الفنان محمود عبدالعزيز،والذي كان سببًا في تغير مكان تصوير أخر مشاهد المسلسل قائلًا: “الأقصر سنة ٢٠١١ من كواليس مسلسل “باب الخلق”، فى عز الثورة و الأزمات خصوصاً السياحية، إقترح والدي أن تكون نهاية المسلسل في الأقصر بدلًا من القاهرة”.

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وأضاف: “تحمسنا جميعاً لرأيه و قررنا أن نتحدى الظروف و والدي أولنا، لنظهر معالم بلدنا السياحية العظيمة و لنؤكد أن مصر ستظل بلداً آمناً حتى في عز أزماتها”.

يذكر أن مسلسل “باب الخلق”، من إنتاجح عام 2012، وهو من بطولة محمود عبدالعزيز، وأحمد فلوكس، وأحمد فؤاد سليم، وتامر هجرس، وعزت أبو عوف، ومنة فضالي، وعبير صبري، وعايدة رياض، ومحمود الجندي، ودينا، وسوزان نجم الدين، وإيهاب فهمي وإلهام عبدالبديع.

الفنان محمود عبدالعزيز، رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وبها رحل.