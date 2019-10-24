نور مصطفى يستعد لطرح أغنية "ماهزتنيش" خلال الساعات المقبلة

يستعد المطرب الشاب نور مصطفى، لطرح أغنية جديدة بعنوان "ماهزتنيش"، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات مهران أحمد، وألحان "نور"، وتوزيع مؤمن ياسر. وتُطرح الأغنية خلال الساعات القادمة، لتكون متاحة عبر جميع المنصات الرقمية والمتاجر الإلكترونية الخاصة بتحميل الأغاني والفيديوهات. يذكر أن آخر أعمال المطرب نور مصطفى، كانت أغنية "200 مرة"، التي طرحها في 2018، حيث حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، ونالت استحسان العديد من الفنانين الكبار داخل الوسط الفني. Advertisements قد يهمك ايضاً: عمرو دياب يحقق بأغنية"تحيرك" منذ طرحها 4 ملايين مشاهدة باليوتيوب مودي سعيد يطرح أغنيته المصورة "علامات" عبر موقع اليوتيوب

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