أحمد حلمي يرد على الانتقادات الموجهة لفيلم "خيال مآتة"

رد النجم أحمد حلمي على الانتقادات التي وجهت إلى فيلمه الأخير "خيال مآتة"، الذي لم يحقق إيرادات كباقي أفلامه السابقة، وذلك خلال لقاءه في برنامج "the insider" المذاع على فضائية دبي.

وقال حلمي: "فى إشادات بدوري في الفيلم وفى ناس أعجبت بمضمون الفيلم ولكن الناس لم ينال إعجابهم إن الضحك فيه قليل ولكن هناك أشياء لا تخصني وده مش في ايدي ".



وتابع "والفيلم القادم سوف يكون الضحك فيه زيادة والعنوان الرئيسي له كوميدي لكن خيال ماتة لا يكن تصنيفه في التصنيف الكوميدي 100% ولكن هو حالة وأنا فخور بيها وهو من اهم الأفلام اللي انا بعتز بيهم زي اكس لأرج وعسل اسود وأسف على الإزعاج ولكن أوعدكم الفيلم القادم كوميدي جدا ".



فيلم "خيال مآته" من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

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