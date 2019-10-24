محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة "السلطان"

انتهى محمد رمضان، من تصوير أغنيته الجديدة "السلطان"، في المغرب.
وأعلن رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن موعد طرح فيديو كليب الأغنية قائلاً: "أغنية السلطان بعد 4 أيام على قناتي الرسمية على اليوتيوب".
من ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان، لتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2020، من إخراج محمد سامي.
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