بدرية طلبة تعلن موعد عرض مسرحية ريا وسكينة تاني

لنت الفنانة بدرية طلبة، موعد عرض مسرحية ريا وسكينة تاني، بمسرح تياترو مصر بالإسكندرية، وذلك يومي الخميس والجمعة الساعة 9 مساء.

ونشرت "طلبة" عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" البوستر الدعائي للمسرحية.

مسرحية "ريا وسكينة" تم افتتاحها ثاني أيام عيد الأضحى، وهي من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح ومن إنتاج شركة "هاي موكا"، بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير، ورضا إدريس.

تلعب بدرية طلبة خلال العرض دور ريا، فيما تجسد انتصار شخصية سكينة، وحمدي الوزير دور عبدالعال، ورضا إدريس دور حسب الله.

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