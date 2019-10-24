أحمد السقا يتعاقد مع المنتج تامر مرسي على بطولة فيلم سينمائي جديد

تعاقد النجم أحمد السقا في سرية تامة مع شركة سينرجي فليمز للمنتج تامر مرسي، على بطولة فيلم سينمائي جديد، سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة عقب انتهائه من تصوير فيلمه الحالي "العنكبوت"،المقرر طرحة بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر من داخل شركة "سينرجي"، أنه يتم خلال الفترة الحالية التفاوض مع السقا لخوض السباق الرمضاني المقبل، وتقديم عمل درامي يكون من أنتاجها، ولكن السقا لم يحسم موقفه النهائي حتى كتابة هذه السطور من خوض السباق الرمضاني المقبل، لرغبة في الغياب عن رمضان 2020، والتركيز في العديد من الأفلام السينمائية خلال هذا العام خاصة في ظل غيابه عن السينما لمدة عامين منذ تقديم فيلم "هروب اضطراري"عام 2017، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى وشارك فى بطولته أمير كرارة وغادة عادل ومصطفى خاطر وأحمد العوضي وعدد كبير من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف.

يشار إلى أن السقا يقوم خلال الفترة الحالية ببطولة فيلم " العنكبوت"، وانتهي من تصوير 50% من مجمل مشاهدة بالفيلم ، الذي تدور أحداثه حول فكرته حول الانتقام، وسيكون هناك صراع قوى بين الفنان التونسي ظافر العابدين وأحمد السقا خلال أحداث الفيلم.

الفيلم "العنكبوت"، يشارك في بطولته بجانب النجم أحمد السقا كل من منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب،ومحمود غريب، وهناك مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون ضيوف شرف.

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