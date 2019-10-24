بعد شهرين.. أغنية يوم تلات لـ عمرو دياب تحقق 7 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "يوم تلات" للنجم عمرو دياب، 7 ملايين مشاهدة بعد مرور شهرين على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وتعد ثالث أغنية طرحها الهضبة من ألبومه الجديد "أنا غير".

وحققت أغنية "يوم تلات"، انتشارًا واسعًا بسبب كلماتها التي تتحدث عن النساء في حياة عمرو دياب وربطها معجبوه بـ شيرين رضا، وزينة عاشور، ودينا الشربيني.

ومن المقرر طرح ألبوم "أنا غير" من إنتاج شركة ناي خلال الأسابيع المقبلة.

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