أساطير التانغو تحيي 4 حفلات فنية في القاهرة والإسكندرية

تعاقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مع فرقة أساطير التانجو الأرجنتينية لتقديم أربعة حفلات في الثامنة مساء الخميس والجمعة والسبت المقبلين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا ومساء الاثنين الموافق ٢٨ أكتوبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويتضمن برنامج الحفلات عددا من التابلوهات الفنية التي تمزج بين الكلاسيكية والمعاصرة وتبحر في رحلة لعالم فنون التانجو الشهيرة من خلال الرقص والغناء والموسيقى يؤديها ماريللا مالدونادو، ماريا سول مينيسكاردي، لوكاس بايو كوكو، فيكتوريا إيبولتيو، إيمانويل رودريجيز، جوليان ماسيللا وفرانكو كوشيريت على المؤلفات الموسيقية للوتشيا كوهان، مانويل مومو وكريستيان اساتو، ومن إخراج بابلو سوسا الذي يشارك في الأداء.

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