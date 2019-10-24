"بينا" أغنية هاني شاكر لجمهور "مهرجان الموسيقى العربية" في الإسكندرية

انتهى مؤخرا النجم هاني شاكر من تسجيل أغنية "بينا" والتي يغنيها شاكر باللهجة الإسكندرانية، ويتعاون شاكر مع كل من الملحن أحمد زعيم والشاعر أحمد قطوط والموزع توما.



وأكد شاكر ، أنه سيغنيها لأول مرة بحفله في الإسكندرية يوم 1 نوفمبر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدا أنه متحمس جدا للأغنية لأن الإسكندرية من أقرب المدن لقلبه.



جدير بالذكر أن شاكر احتفل مؤخرا بحفل زفاف نجله بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم عمرو دياب، زينة، نادية الجندي وغيرهم. قد يهمك ايضاً: هاني شاكر يكشف موعد طرح أحدث أغانيه "بينا" هاني شاكر يعلن عن مفاجأة للجمهور في حفل "دار القوات الجوية"

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