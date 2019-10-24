حلمي بكر يكشف عن موقف محرج مع "أم كلثوم" في أول لقاء بينهما

أكد الموسيقار حلمي بكر، أنه لا يعترف بألقاب المطربين الذين يطلقونها على أنفسهم، وأنه تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير نجوم زمن الفن الجميل.
وأضاف بكر في مهرجان الموسيقى العربية الثامنة والعشرين، أن المطربة الراحلة أم كلثوم والعندليب عبدالحليم حافظ والموسيقار محمد عبدالوهاب لم يطلقوا ألقابا على أنفسهم، لكن الجمهور لقّبهم.
وأشار إلى أن كوكب الشرق أم كلثوم "سبته" عندما تقابل معها للتعاون في أحد الأعمال، قائلا: "قالتلي ياريت متكونش ألحانك زي أخلاقك".
وأكد أن المطرب لابد أن تعيش أغنيته مع الجمهور لعدة سنوات، وهذا ما جعل مطربي الزمن الجميل يعيشون معنا حتى هذه اللحظة.
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