أحمد الروبي يكشف عن تحضيره لأغنية جديدة بعد نجاح سقف لختام 2019

حققت “سقفة” أغنية ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، للمطرب الشاب أحمد الروبي، نجاحًا كبيرًا، وكان بداية أول مقطع منها بصوت الزعيم عادل إمام كافي لإضفاء البهجة عليها.



وكشف الروبي ، عن سعادته بحصول الأغنية على الشهرة وإعجاب الجماهير وتحقيقها الصدى المرجو، مضيفًا أنه ينوي إطلاق أغنية جديدة لختام عام 2019 على غرار أغنيته “بنودعها” الذي اختتم بها عام 2018.

وأشار إلى أن أغنيته لختام العام ستتزين بجمع معظم أحداث عام 2019 البارزة ومن بينهم أغنية “سقفة”، مؤكدًا أنه ينوي إطلاق أغنية خاصة به ويعمل عليها حاليًا، والأغنية تنتمي لنوعية “سقفة” من حيث إيحاء الأغنية بالسعادة للمستمع وإعطائه الطاقة الإيجابية.



واستكمل أنه لم يستقر على اسم للأغنيتين حتى الآن ولكنه يعمل على غنهائهما في أقرب وقت ممكن، واختتم اللقاء بقوله: “أتمنى الوصول للنجاح في السنة الجديدة”.



أغنية “سقفة” فكرة رامز يوسف، وهي إنتاج تعاون مشترك بين مهرجانا الجونة السينمائي وشركة “طيارة” الذي يعمل فيها لاروبي منذ عاميين، وكتابة وألحان أحمد الروبي ورامز يوسف.



يذكرأن، أحمد الروبي بدأ مشواره الفني عام 2010 بالغناء في الراديو، ولكن كان بداية نجاحة الحقيقي هو أغنية “سنة بنودعها” وتلاها أغنية “لفة” التي هدفت إلى الترويج لمعالم مصر السياحية المصرية، وكانت عبارة عن نتاج تعاون شبابي وأُطلقت عام 2014.

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