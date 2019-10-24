شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت برا قالب الجان.. محبو محمد الشرنوبى يشيدون بدوره فى "ما تيجى يا مليجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عدد من محبى ومتابعى الفنان محمد الشرنوبى إعجابهم بدوره فى حكاية "ما تيجى يا مليجى" ضمن مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، مشيدين بطريقة تمثيله وأدائه الرائع لشخصية "حسن"، وهو شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمسلسل يتم عرضه على إحدى الفضائيات الخاصة، وبدءا من يوم السبت المقبل سيتم عرضه على شبكة قنوات ON.

ونشر محمد الشرنوبى، صورة لمشهد يحبه من ضمن أحداث المسلسل، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليه قائلا "بحب المشهد ده أوى مين بيتفرج على نصيبى وقسمتك حكاية ما تيجى يا مليجى".

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وجاءت تعليقات محبيه على البوست، كالتالى: "تمثيلك خطير، وبحترمك وبقدرك وحبيت فكرة الالتفات ودعم أصحاب ذوى الهمم، كل الحب والاحترام، محمد الشرنوبى أبدع جدًا بدور حسن والحكاية جميلة جدًا ومشوقة متحمسة للحلقات الجاية، الشرنوبى يمثل دور مُركب عظيم، دور توأم حسن: مصاب بإعاقة جسدية – حسين، بجد أحلى حكاية لغايه دلوقتى وتمثيلك جامد جدا وطلعت برا القالب بتاع الجان أو الأدوار العادية ودور حسن دور جامد جدا بجد مكنش فى حد هيعرف يعمله زيك بجد شابو فنان بمعنى الكلمة يا محمد ربنا يحفظك يا ابنى أنا مش مصدقة أن طلع عندنا ممثلين بجد بالذات من الجيل بتاعك شابوه للصبح".

وتنطلق حكاية الفنان محمد الشرنوبى "ما تيجى يا مليجى" ضمن مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" السبت المقبل على شاشة on e، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ويأتى ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الحكاية بمجرد عرضها على إحدى الفضائيات العربية.

حكاية "ما تيجى يا مليجى" بطولة الفنان محمد الشرنوبى ومحمود حجازى، ودنيا عبد العزيز، هدى المفتى، محمد يسرى، وهبة عبد الغنى وآخرين، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينجرى وأحمد عبد العاطى.







