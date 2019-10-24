شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تنضم لـ فان ديزل لتقديم تاسع أجزاء Fast & Furious والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت مغنية الراب الأمريكية كاردى بى إلى فريق "Fast & Furious 9" الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal في دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز في Hustlers.

وكان قد كشف فان ديزل عن انضمام كاردى بى إلى العمل من خلال فيديو نشره على حسابه الشخصى بـ موقع الصور إنستجرام، وقالت كاردى بى في الفيديو "لقد تعبت، لكن لا يمكنني الانتظار إلى الإعلان عن الخبر".

وجاء الخبر بعد يوم من إعلان انضمام "أوزانا"، أحد نجوم الموسيقى اللاتينية ، إلى فريق عمل الجزء التاسع المنتظر، وفقا للتقرير الذى نشر موقع "variety".

كما تعود جاستين لين، التي قامت بإخراج فيلم "Fast & Furious 6"، للعمل على الجزء التاسع من بطولة "ديزل" الذى يلعب دور دومينيك توريتو، السيناريو من كتابة دانيال كيسي، وكريس مورجان، وجاري سكوت طومسون، سيتم طرح الجزء التاسع من الفيلم في 22 مايو 2020، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

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وكان قد انضم الممثل الأمريكى مايكل روكرنجم فيلم Guardians of the Galaxy، إلى سلسلة السرعة Fast & Furious في الجزء الـ التاسع .

ومن المقرر أن يعلب روكر دور Buddy، وهو دور صغير في الإصدار الأخير من سلسلة Universal's التي تدور حول السيارات.

ويشارك فى بطولة الجزء الجديد جنبا إلى جنب مع ديزل، سكوت أستوود، وتشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام.