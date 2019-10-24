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أبو فؤادة وابن صبيحة وعم عبد الله.. أهم محطات الفنان المظلوم محمد توفيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم، ذكرى ميلاد أحد رواد الفن والمسرح وعمالقة التمثيل الذين لم يحصلون على ما يوازى موهبتهم وعطاءهم الفنى من شهرة وأضواء وتكريم.

محمد توفيق اسم ربما لا يعرفه الكثيرون، خاصة أبناء الجيل الحالى بالرغم من أنهم قد يعرفون وجهه ويتذكرون أدواره، "حافظ" الفلاح المقهور الذى يضطر رغما عنه تزويج ابنته فؤادة لعتريس فى فيلم "شىء من الخوف"، "ابن صبيحة" فى فيلم "حسن ونعيمة"، و"عم عبد الله" الذى ربى ونيس وأولاده فى مسلسل "يوميات ونيس"، وغيرها من أدوار أبدع فيها مهما كان حجم الدور، وشارك فى أفلام (السوق السوداء، بابا أمين، عيون الصقر، أرض الأحلام، وغيرها)، كما مثل فى العديد من المسلسلات التليفزيونية، من أشهرها (هند والدكتور نعمان، أبو العلا البشرى، ما زال النيل يجرى" وغيرها.

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ولا يعرف الكثيرون أن الفنان الكبير محمد توفيق الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 24 أكتوبر من عام 1908 قضى ما يقرب من 75 عاما من عمره فى خدمة الفن، حيث ظل يعمل حتى آخر عمره ووفاته عام 2003، وكان من أكثر الفنانين الذين أعطوا الفن وعاصر رواد المسرح والفن الأوائل.

 

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ولد الفنان الكبير فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، واسمه محمد حسن توفيق المنصورى العجيزى، وعرفت أسرة العجيزى بالحركة الوطنية ومقاومة الاحتلال، انتقل مع أسرته للعيش فى منطقة حلوان بالقاهرة، والتحق بمعهد التمثيل بعد تأسيسه فى مطلع الثلاثينيات، وبعدها بسنوات سافر إلى المملكة المتحدة لدراسة التمثيل، وتعلم على يد النجم المسرحى الراحل لورانس أوليفييه، كما عمل مخرجًا فى القسم العربى بالإذاعة البريطانية، وكان من رواد المسرح والإخراج الإذاعى وعمل فى الإذاعة بالإذاعات الأهلية ثم بعد افتتاح الإذاعة المصرية.

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بدأت علاقة محمد توفيق بالتمثيل عندما كان طالباً فى المدارس الابتدائية والثانوية، ثم التحق بمعهد التمثيل الذى تأسس عام 1930 فاحترف التمثيل مع فرقة جورج أبيض وعزيز عيد وفرقة خليل مطران، وفى عام 1937 سافر إلى إنجلترا لدراسة التمثيل، وبعد عودته عام 1941 رشحه المخرج نيازى مصطفى لبطولة فيلم مصنع الزوجات، وبعدها توالت أفلامه والتى بلغ عددها 100 فيلم منها ابن البلد، حب من السماء، شهداء الغرام، السوق السوداء، شارع البهلوان، معلش يا زهر، بابا أمين، لك يوم يا ظالم، شىء من الخوف، الأخ الكبير، أولادى، حسن ونعيمة، الإعتراف، وآخر أفلامه هو أرض الأحلام.

كما شارك فى نحو 40 عملاً مثل مسلسلات عادات وتقاليد، القاهرة والناس، هند والدكتور نعمان، محمد وأخواته البنات، رحلة السيد أبو العلا البشرى، ما زال النيل يجرى، وآخر مسلسلاته كان "يوميات ونيس".

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وأخرج توفيق النص العربى لمشروع الصوت والضوء فى منطقة أبو الهول وأهرامات الجيزة عام 1964، وشارك فى تقديم العديد من المسرحيات.

لم يحصل الفنان الكبير على ما يستحقه من أدوار وأضواء رغم عبقرية محمد توفيق الفنية، التى شهد بها المخرج الراحل الكبير نور الدمرداش فى أحد لقاءاته، مؤكدا عبقرية أداء الفنان محمد توفيق، حيث قال: "هو الممثل الوحيد الذى يمكن أن تستخرج من أدائه قواعد جديدة للأداء الدرامى، وهو الممثل الوحيد الذى يمكنه أن يتعلم المخرج من أدائه".

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وأكد نور الدمرداش أن الفنان محمد توفيق يشعر بالكلمة ويقولها بصدق، مشيرا إلى أنه كان يقف أمام عبقرية أدائه مذهولا، بعد أن ينتهى تصوير المشهد، قائلا "حتى صمته فيه الكثير".

 

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