تراند اليوم : مجدى فكرى ومسرحية سحر الاحلام ضد العادات الغربية بمسرح البالون – فيديو

كتب/ أمجد زاهر

يواصل الفنان مجدي فكرى عروض مسرحية “سحر الأحلام”، الذى يقوم ببطولتها، وذلك على خشبة مسرح البالون، وقد أكد الفنان مجدي فكري على سعادته بسبب ردود فعل المسرحية منذ الموسم الأول لها، وحتى الآن منذ أن تم افتتاح عروضها يوم السادس من أكتوبر بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

العرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، وتدور أحداثه حول العادات والتقاليد الغربية التى تسللت إلى المجتمع المصرى، والتى لا تتناسب مع عاداته وتقاليده الأصيلة التى تميز بها عن سائر المجتمعات، وتأثير ذلك على الفن خاصة وعلى مختلف المجالات بصفة عامة.

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مسرحية “سحر الأحلام” بطولة الفنانين مجدى فكرى، إيناس مكى، نيفين رفعت، عبد العاطى صالح، رضا رمزى، محمد عنتر، أشعار كوثر مصطفى، ألحان أحمد محيى، استعراضات هشام المقدم، ديكور إبراهيم الفوى، مخرج منفذ سامى المصرى، مخرج مساعد حسام الخضرى، تأليف وإخراج دكتور حسام عطا، وإشراف عام الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.