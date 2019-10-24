زوج بلقيس يفاجئها بعيد ميلاد رومانسي

فاجأ سلطان عبد اللطيف زوجته الفنانة بلقيس بإعداد عيد ميلاد رومانسي لها في بيتهما.

وعلى أنغام الموسيقى والورود المنثورة إختار سلطان الإحتفال بعيد ميلاد زوجته بلقيس تعبيراً عن حبه الكبير لها.

كما إختار سلطان أن يكون قالب عيد ميلاد بلقيس باللون الأخضر وقد ظهرت بلقيس وهي ترقص مع زوجها وابنهما تركي.

بلقيس شكرت كل من عايدها بهذه المناسبة وكتبت على "إنسنقرام": "شكرا لعائلتي وزوجي الحبيب وشكرا لكل الفنانين والفانز وكل احد تمنى لي الخير والسعادة بيوم ميلادي. أحبكم وأتمنى ربي يرزقكم أضعاف ما تتمنون لي وبإذن الله عام جديد لي فيه الخير والبركة والنجاح".