هيا الشعيبي تنشر فيديو جديد: لا ندوب ولا ضمادات

نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي أول فيديو لها بعد إزالة الضمادات عن وجهها، نتيجة خضوعها لعملية تجميلية في الوجه لإزالة اللغلوغ وتصحيح شكل الفكين.
وقالت هيا الشعيبي : هذه أول صورة بدون ضمادات وندبات"
وكانت هيا الشعيبي قد تعرضت لحملة من الإنتقادات قبل وبعد إجراء هذه الجراحة التجميلية، ,واعتبر البعض أنها ليست بحاجة الى عملية بينما رأى البعض الاخر ان العمليات التجميلية جعلت كل النجمات متشابهات.
on Oct 21, 2019 at 6:41am PDT
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