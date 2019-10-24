عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد داليا البحيري داخل كواليس فلانتينو



احتفل الفنان عادل امام بعيد ميلاد الفنانة داليا البحيري داخل كواليس المسلسل بحضور زوجها وأبطال العمل على رأسهم الفنانة دلال عبد العزيز، علما أن إمام لم يكن يسمح سابقا بالاحتفال والتصوير داخل بلاتوهات أعماله الفنية.

عادل شارك داليا البحيري ودلال عبد العزيز تقطيع كعكة عيد الميلاد التي حملت بواجهتها صورة كبيرة للبحيري، كما التقط عدة صورة معها برفقة زوجها، وبدا إمام بحالة صحية مناسبة وتوقف الجميع أمام ظهوره ممسكا بسيجارة.

وتجسد داليا البحيري شخصية فتاة ريفية من طنطا، وتنتقل إلي القاهرة وتحدث بينها وبين عادل إمام الكثير من الأحداث، وهي المرة الثانية للتعاون بين البحيري وإمام بعد المشاركة في بطولة فيلم "السفارة في العمارة".

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" كان من المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2019، ولكن توقف تصويره لأسباب غير معلنة وسط شائعات قوية أكدت مرض عادل إمام وعدم قدرته على استكمال تصوير مشاهده، بينما ألمح البعض الآخر لوجود أزمات منعت تسويق المسلسل بسبب "الأجر المغالى فيه" لعادل والذي يتعارض مع قرار الهيئة الوطنية للإعلام بوضع "سقف لثمن شراء حقوق بث الأعمال الدرامية"، وأعلن سابقا أن المسلسل سيتم استكماله عقب انتهاء موسم رمضان 2019 على أن يعرض بنهاية العام ولكن المنتج تامر مرسي حسم الأمر وأكد أن العمل سيعرض بماراثون رمضان 2020.

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ويشارك في بطولة العمل الفنانة دلال عبد العزيز في دور زوجته، وأبناؤه الفنانان طارق الإبيارى ومحمد الكيلانى وتجسد دور ابنته الفنانة هدى المفتى، ويشاركهم بطولة المسلسل من النجوم داليا البحيرى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، الهام عبد البديع، احمد فريد، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر في أول تعاون له مع عادل إمام.

وتدور أحداثه حول رب أسرة يجسد شخصيته عادل امام لديه ثلاثة أبناء، ويمتلك هو وزوجته دلال عبد العزيز مجموعة مدارس دولية، ومع تصاعد الأحداث يتزوج من امرأة شابة تصغره بسنوات وتنشب خلافات بينه وبين زوجته الأولى.