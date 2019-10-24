صور: سارة نخلة تخضع لجراحة عاجلة



دخلت الفنانة السورية سارة نخلة، المستشفى مؤخرًا حيث خضعت لعملية جراحية، بسبب قرصة نملة لها في منزلها، تسببت في إصابتها بالتهاب تحول إلى تجمع بكتيري واحتاج لتدخل جراحي عاجل.

نشرت نخلة صورة لها من داخل بالمستشفى، وعلقت عليها قائلة: أنا أول مرة بعمل الحركة دي ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة أو ضعيفة بس الحوار غريب شوية أو شويتين الحقيقة، دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت بعدين حسيت بوجع رهيب روحت.

وتابعت:عملت نقدر نقول نصف عملية عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة أستحمل الألم بس غير إن أنا كان عندي برد أصلا وبقالي أربعة أيام مش باكل كويس ومش بنام كويس وكل شوية بدوخ، بس السبب اللي دخلني المستشفى بالليل و بكل بساطة هو نملة.

وأضافت: صدقوني نملة.. تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى وكويسين وتيجوا على نفسكوا وفي الآخر نملة تدخلكو العمليات.. ببساطة نملة قرصتني عملت التهاب بعدين خراج وكل دا أنا فاكرة إنها ناموسة عادية.

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وقالت:عشان أنا جسمي حساس جدا بس وصلت لدرجة بالليل أني مش عارفة أقعد دقيقة من الوجع والسخونية والدوخة دخلت الطوارئ، على طول والدكتور فتح الخراج طبعا كنت بموت من الوجع بس الحمدلله عدت على خير.

واختتمت: الحمدلله على كل حال وأنا في بيتي دلوقتي بس يارب أبقى أحسن والجرح يلم بسرعة عشان أقدر أوقف تاني.