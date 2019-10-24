عمرو دياب يتلقى تهديدات.. فما القصة؟!

أعرب عدد كبير من محبي عمرو دياب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة المحبة لعمرو دياب عن استيائهم الشديد من توقف عمرو عن استكمال طرح أغاني ألبومه الجديد «أنا غير»، الذي طرح منه مجموعة قليلة من الأغاني.

وطالبوه باستكمال طرح ألبومه، خاصة أن فصل الصيف قد انتهى وأن أغلب جمهور عمرو دياب تعودوا على سماعه خلال فصل الصيف، وقام عدد من محبيه بالتواصل معه بشكل ساخر وقاموا بنشر صور له من فترة شبابه وعلقوا عليها قائلين: «هنزل باقي الصور لو منزلتش باقي الألبوم اعتبر ده تهديد يا هضبة».

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يشار إلى أن عمرو دياب قد حقق خلال الفترة الماضية نجاحاً كبيراً بعد أن قام بطرح أغنيته متغير، والتي نالت إعجاب الكثيرين واقتربت من 500 ألف مشاهد عبر موقع يوتيوب، وبدأ الكثيرون في نشرها عبر حساباتهم الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يطرح عمرو دياب من ألبومه الجديد سوى 4 أغنيات فقط حقق من خلالها نجاحات كبيرة وهي أنا غير ومتغير ويوم تلات وتحيرك.

وكان عمرو دياب شارك خلال الفترة الماضية بالحفل الفني الكبير الذي أقيم بأحد فنادق الرياق لافتتاح موسم الرياض الفني الذي شهد تكريم مجموعة كبيرة من نجوم الفن بالوطن العربي والعالم، وحضرت معه الفنانة دينا الشربيني التي أثارت ضجة كبيرة بفستانها الذي أغضب الكثيرين من الشعب السعودي ووصفوه بالجريء.

وكان آخر ظهور لعمرو دياب في حفل زفاف نجل أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين هاني شاكر وكانت معه أيضاً الفنانة دينا الشربيني.