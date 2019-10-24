كليب «أبو» الجديد «حبيبي يا ليل» يحصد 10 ملايين مشاهدة

حقق المطرب العالمي «أبو» نجاحاً ساحقا بأغنيته الجديدة «حبيبي يا ليل» على موقع اليوتيوب، واستطاعت الأغنية حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحها؛ حيث وصلت إلى 10 ملايين مشاهدة في أقل من 24ساعة فقط.. وبهذا النجاح أكد «أبو» على طريقه الذي اختاره منذ بدايته الفنية، ولونه الغنائي المميز الذي يعجب به جمهوره ويراه فيه محبوه؛ فأغنية «حبيبي يا ليل» تنتمي إلى إيقاع المقسوم الشرقي، الذي أصبح قاسماً مشتركاً في معظم أغنيات «أبو».. كما يبدو أن «حبيبي يا ليل» ستكون «3 دقات» أخرى قادمة؛ بل ربما تكون أكثر انتشاراً ونجاحاً، وذلك بعدما تخطتها في نسبة المشاهدة في الــ24 ساعة الأولى.. يذكر أيضاً أن أغنية «حبيبي يا ليل» تتواجد الآن في قائمة التريند الأعلى مشاهدة على اليوتيوب في مصر وعدد كبير من الدول العربية.. أغنية «حبيبي يا ليل»، من إنتاج شركة «جاما ميوزيك»، ومن كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال.. ومن إخراج المبدعة مريم أبوعوف، وشارك في التصوير الفنانة تارا عماد ومجموعة من أطفال معهد الباليه. اقرئي ايضا : هنا الزاهد تشعل السوشال ميديا بمقطع مصور لها أثناء ممارستها التنس

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