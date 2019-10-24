والدة ياسمين صبري تثير جدلاً على السوشال ميديا في أول ظهور إعلامي لها

شاركت والدة الفنانة الشابة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديو والصور إنستقرام بمجموعة من الصور أعلنت من خلالها عن حصولها على كأس أفضل سباحة في مسابقة أساتذة السباحة الدولية، وظهرت بالصور وهي تحمل الكأس بيدها وتشير بعلامة النصر، فقد حصلت على 3 ميداليات ذهبية و2 فضية، واعتُبرت من أفضل مدربي السباحة.

ويبدو أن ياسمين صبري وعشقها للسباحة لم يكن من فراغ، حيث ظهرت في عدة مرات وهي تقوم بالسباحة بشكل صحيح للغاية، ولكن لم يُعلم وقتها أن والدتها هي السبب في أن تكون سباحة ماهرة.

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ياسمين صبري قدمت أول بطولة لها بمسلسل «حكايتي»

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري قد خاضت أول بطولة لها مطلقة في الدراما الرمضانية خلال الموسم الماضي من خلال مسلسل حكايتي التي شاركت في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم أحمد بدير ونهال عنبر ووفاء عامر وجمال عبدالناصر وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسني وإسلام جمال وحنان سليمان وأحمد جمال سعيد ومها أبو عوف وهنادي مهنا وتامر شلتوت ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

وقد أعلنت ياسمين صبري خلال الفترات الماضية أنها لن تخوض الموسم الرمضاني المقبل وستضع تركيزها خلال العام المقبل في السينما، حيث تبحث عن نص سينمائي مميز تحوض به البطولة المطلقة أيضاً.