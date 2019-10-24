وفاة نجم سعودي شهير في حادث سير

رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنان والإعلامي السعودي طلال الحربي، بعد تعرضه لحادث سير على أحد الطرق عن عمر يقترب من الـ64 عاماً.

وفاجأ الفنان السعودي فايز المالكي جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر بتغريدة أعلن من خلالها وفاة طلال الحربي، ونشر صورة له وعلق عليها قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان طلال الحربى فى جدة؛ إثر حادث سير»؛ ليتفاعل مع منشوره الكثيرون من محبيه، خاصة من أهل الخليج الذين يعرفون الحربي بشكل كبير، وحرصوا على الدعاء للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة، وتساءل الكثيرون منهم عن مكان خروج الجثمان ومكان العزاء، ولم يُجِبْ أحد عن تساؤلاتهم.

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طلال الحربي قدم مجموعة من الأعمال المتميزة منها مسلسل حارة الشيخ

يُشار إلى أن الفنان طلال الحربي قد قدم للفن السعودي والخليجي الكثير من الأعمال الفنية المميزة، كما تميز أيضاً في تقديم البرامج الإذاعية التي كانت بوابة طريق النجاح والشهرة بالنسبة له عندما التحق بإذاعة جدة عام 1989، وبدأ بعدها مشواره الفني، وشارك في عدد من الأعمال الدرامية المصرية والسعودية من بينها: مسلسل حارة الشيخ، والعاصوف، وأنت طالق، والسلطانة، ودمي ودموعي وابتسامتي، والماضي يعود الآن، ويا عزيزي كلنا لصوص، وأحلام العصافير، ولن أخضع لرجل، وأنيس وبابا فرحان، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية المميزة.