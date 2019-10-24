أول ظهور لزوج ميريام فارس ونجلها في المظاهرات اللبنانية

رغم محاولة إبعادهم المستمر عن الأضواء، إلا أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد ظهرت خلال الساعات الماضية مع زوجها وطفلها أثناء مشاركتهم في المظاهرات التي تعيشها لبنان خلال الأيام الحالية والتي تطالب بتغيير الحكومة اللبنانية بسبب الممارسات التي تقوم بها تجاه الشعب اللبناني، والتي رفضت بشكل قاطع وترتب عليه خروج الشعب اللبناني بالشوارع للإعلان عن رفضهم لما يتم وطلبهم بإجراء تغييرات وتعديلات سريعة، وهذا ما استجابت له الحكومة خلال الساعات القليلة الماضية.

وشاركت ميريام فارس جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع مصور ظهرت من خلاله مع نجلها وزوجها داخل السيارة وهم في طريقهم إلى أحد الميادين العامة للمشاركة في المظاهرات وهتفت ميريام ونجلها الذي كان يحمل علم لبنان من منفذ السيارة التي كان يستقلها.

ميريام فارس تشارك بالمظاهرات اللبنانية

وعلقت ميريام فارس على ما يحدث في شوارع لبنان وأعربت عن سعادتها الشديدة وقالت «اليوم فرحانة من قلب قلبي هيدي أول مرة بحس قديش اللبنانيين متحدين بلا طائفية بلا أحزاب... بتمني إنو اللبنانيين يضلوا قلب واحد وما في شي رح يصعب علينا طول ما نحنا إيد واحدة».

جدير بالذكر أن عدداً كبيراً من نجوم الفن بلبنان قد شاركوا في المظاهرات وأعلنوا انضمامهم للمتظاهرين من خلال تصريحات صحافية أو من خلال وجودهم بالميادين العامة بلبنان، ومن بين هؤلاء النجوم أمل حجازي وماغي بوغصن ونادين نجيم ومادلين طبر.

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