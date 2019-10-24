نسرين طافش تكشف حقيقة زواجها من المخرج طارق العريان!

تحيط الشائعات خلال الساعات الماضية بالفنانة السورية نسرين طافش، وتردد اسمها في الكثير من الأخبار التي ارتبطت بالمخرج طارق العريان، الذي تردد أنه انفصل عن زوجته الفنانة السورية أصالة وتزوج من نسرين طافش، وكان هذا سبب انفصالهما.

وخرجت نسرين طافش في أحد اللقاءات الفنية التي أجرتها مع كاميرا برنامج عرب وود الذي يُذاع عبر قناة روتانا سينما؛ لتنفي كل ما تردد، قائلة: «أصالة خرجت ووصفت الأشخاص الذين يقومون بترويج هذه الشائعات بأنهم أشخاص لم يجدوا لديهم أي شيء مفيد يقومون بفعله، وأنا أضم صوتي لصوتها في هذا الوصف... هذا هو تعليقي على ما تردد».

تصدرت أصالة ترندات مواقع التواصل بسبب شائعة انفصالها

ومرت الساعات الماضية على أصالة وأسرتها وهم متصدرون قوائم البحث على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة حقيقة ما تردد عن انفصال أصالة وزوجها طارق العريان، إلى أن خرجت أصالة في بيان رسمي لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت من خلاله كل ما تردد، وأكدت أنها لن تسمح لأي شخص أن يخوض في علاقاتها بزوجها وأبنائها، وطالبتهم بعدم اختلاق قصص وهمية من وحي خيالهم من الممكن أن تثير ضجة سلبية حولها وحول زوجها.

يُشار إلى أن طارق العريان قد أقنع أصالة بالظهور معه في فيلمه الجديد «ولاد رزق 2» الذي يُعرض حالياً بدور العرض، وبالفعل ظهرت في أحد المشاهد بالفيلم مع ماجد المصري ويسرا.



Advertisements

شاهدي الفيديو :