اصالة تعترف بوجود خلافات مع زوجها طارق العريان.. هل وصلت للطلاق؟

ضجة كبيرة أثيرت خلال الساعات الماضية عقب نشر أحد المواقع الإلكترونية أنباء عن انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها المخرج السينمائي الكبير طارق العريان، ولأن أغلب نجوم الفن والمشاهير قد تعودوا على انتشار الشائعات حولهم، لتعلق أصالة على هذا الخبر فوراً، ولكن بعد أن نُقل الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت الشائعة بشكل شديد لم يكن أمام أصالة إلا أن تقوم برد رسمي من خلال منشور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نفت من خلاله كل ما تردد.

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أصالة تؤكد لا خلاف مع زوجي

وقالت أصالة في منشورها «لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصٍ لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر».

وأضافت: «فكلّ منّا فعل سحراً بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس كاثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وصان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر».

وأنهت منشورها قائلة: «لو كان هناك خبر ما تردّدتُ في إخباركم به، شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري».