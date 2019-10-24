كيف تعاملت رانيا يوسف مع معجبة قالت لها أنا أحلى منك؟

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهرت من خلالها وهي تقضي عطلتها الأسبوعية في إحدى المدن الساحلية، وظهرت خلال هذه الصورة وهي ترتدي فستاناً قصيراً وأحد الأحذية الرياضية.

ورغم إشادة الكثيرين من محبيها ومتابعيها بإطلالتها المميزة إلا أنها فوجئت بتعليق صادم من إحدى متابعاتها التي قالت لها «أنا أحلى منك» ولم تقم رانيا يوسف بالرد عليها تماماً، واكتفت بمشاهدة التعليقات التي تلقتها هذه الفتاة على تعليقها من متابعيها.

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رانيا يوسف تستكمل تصوير دورها في «الآنسة فرح»

يشار إلى أن رانيا يوسف تقوم حالياً باستكمال تصوير مشاهدها بمسلسل الآنسة فرح مع الفنانة أسماء أبواليزيد، ومجموعة من النجوم الشباب، والذي سيطرح خلال الأسابيع المقبلة على الشاشات قبل حلول الموسم الرمضاني المقبل، وسيتم تصوير باقي أجزائه خلال الفترات المقبلة، خاصة أنه مأخوذ عن مسلسل أميركي مكون من أربعة أجزاء.

وتنتظر رانيا يوسف خلال الفترة الحالية عرض مسلسلها الجديد «مملكة إبليس» الذي كان من المقرر أن تخوض به الموسم الرمضاني الماضي، ولكنه تأجل في اللحظات الأخيرة وخرج من السباق الرمضاني بسبب عدم تسويقه بشكل جيد، ويشارك في بطولة هذا العمل كل من غادة عادل وكريم قاسم وأحمد داود وسلوى خطاب، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.