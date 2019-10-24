هنا الزاهد لأحد متابعيها: «عيب كده»!

يبدو أن الفنانة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي من الفنانين الذين دائماً ما يثار بينهم وبين متابعيهم الكثير من الأزمات بسبب التعليقات التي يتلقونها دائماً عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم من نصح الكثيرين لهم بعدم الرد على هذه التعليقات السلبية، إلا أنهما لم يستطيعا السكوت عن هذه التعليقات.

وخلال الساعات الماضية، تعرضت الفنانة هنا الزاهد لموقف اضطرت من خلاله للرد على إحدى متابعيها من إحدى الدول العربية، وذلك بعد أن قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام، وظهرت بالصورة وهي تبتسم لتتفاجأ بتعليق من إحدى متابعيها تقول من خلاله: «طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات.. الإنسان بينسى بسرعة»؛ لترد هنا قائلة: «هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت يا جماعة، احترموا خصوصيات الناس عيب كده.. فيه إيه؟».

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جمهور هنا تفاعل بشكل كبير مع تعليقها، وأكدوا أن ما قامت به أفضل شيء، وطالبها الكثيرون من متابعيها بعدم الرد على هذه التعليقات، والأفضل أن تتجاهلها تماماً ولا تنظر إليها.

يشار إلى أن الفنانة هنا الزاهد استطاعت أن تتغلب على حالة الحزن التي تتملكها منذ وفاة الفنان طلعت زكريا، الذي كان بمثابة والدها؛ حيث تزوج طلعت زكريا من والدتها وكانت هنا الزاهد طفلة، وقام بتربيتها مع أبنائه عمر وإيمي.

وخاضت هنا الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الواد سيد الشحات مع زوجها الفنان أحمد فهمي، والفنان محمد عبدالرحمن، وعدد كبير من نجوم الكوميديا بمصر، الذين ظهروا بالعمل كضيوف شرف.