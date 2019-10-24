هنا الزاهد تشعل السوشال ميديا بمقطع مصور لها أثناء ممارستها التنس

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بمقطع ظهرت من خلاله وهو تقوم بممارسة رياضة التنس، والتي كشفت عن موهبتها الكبيرة في هذه اللعبة العالمية.

وخرجت الفنانة هنا الزاهد بهذا المقطع لجمهورها بعد أن قبلت التحدي من صديقها الفنان أحمد حاتم، وبعد أن أتمت التحدي بنجاح شديد دخلت في تحدٍ جديد مع الفنانة ياسمين صبري والفنان هشام ماجد.

جمهور ومحبو هنا الزاهد تفاعلوا مع المقطع بشكل كبير وأشادوا بموهبتها الكبيرة في لعبة التنس، وتمنوا أن تستغل هذه الموهبة الرياضية المميزة في أعمالها الفنية.

هنا الزاهد تنشر فيديو لها بعد فترة حداد على الفنان طلعت زكريا

يشار إلى أن الفنانة هنا الزاهد بدأت في الخروج من حالة الحزن الشديدة التي كانت تسيطر عليها طوال أيام الماضية بعد وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعتبره والدها، خاصة أنه ظل متزوجاً والدتها لعدة سنوات طويلة، وكان يعاملها هي وشقيقتها مثل ما كان يعامل ابنته إيمي ونجله عمر.

وخاضت الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الواد سيد الشحات الذي شاركا في بطولته بجانب مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم محمد عبدالرحمن ومحمد محمود، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن الذين ظهروا كضيوف شرف، واستطاعوا أن يحققوا نجاحاً كبيراً من خلال هذا العمل.



Advertisements

شاهدي الفيديو :