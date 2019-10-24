كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 02:54 مساءً - نشر الفنان المصري ” تامر حسني” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري مقطع فيديو لطفل يغني له أغنية ” رحلة الحياة . حيث ظهر الطفل في مقطع الفيديو وهو يغني الأغنية حاملا جيتارا يعزف عليه مع الغناء . وأشاد تامر حسني بموهبة الطفل والتي وصفها بإنها ” فذة ” وكتب موجها رسالة إلى الطفل ومعلقا على أدائه قائلا : ” أنت مين واسمك إيه يا موهبة فذة أنت قولي بسرعة .. ‏أرجوك كلمني .. يا جماعة ساعدوني ألاقي الموهوب ده ” . Advertisements يذكر أن أغنية رحلة الحياة من ألبوم ” عمري ابتدا ” .. والأغنية من كلمات المؤلف أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد و توزيع أحمد ‏إبراهيم .

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كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يوجه رسالة إلى هذا الطفل ويدعو للبحث عنه : ” أرجوك كلمني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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